السعودية اليوم / لغة الإشارة والترجمة الفورية تثري نقاشات منتدى مسك للإعلام بالقاهرة



القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

تميز منتدى مسك للإعلام الذي تستضيفه القاهرة حاليا بتقديم خدمة لغة الإشارة في نقله لفعاليات المنتدى كوسيلة للتواصل غير الصوتية، وذلك بهدف تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة سمعية(الصم) أو صوتيا (البكم) من متابعة جلسات المنتدى المتنوعة بسهولة ويسر، وكذلك المساعدة في الاستفادة من النقاشات والحوارات والموضوعات التي تزخر بها فعاليات المنتدى.

كما قدم المنتدى خدمة الترجمة بعدة لغات لتمكين المشاركين في الجلسات وورش العمل المصاحبة من الاستفادة مما يطرح المشاركين.

// انتهى //

15:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.