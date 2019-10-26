

خان يونس 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

أصيب اليوم مواطن فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في غزة، بأن المواطن الفلسطيني أصيب عندما فتحت جنود قوات الاحتلال النار عليه أثناء قيادته مركبته شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

// انتهى //

15:15ت م

0061





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.