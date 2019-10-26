السعودية اليوم / إغلاق وإنذار عدد من المحلات التجارية المخالفة بمحافظة البدع



تبوك 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت بلدية محافظة البدع عدداً من المحلات خلال جولاتها الرقابية, التي نفذتها على المحلات والمطاعم في المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد، أن الجولات الرقابية شملت تنفيذ 28 جولة أسفرت عن إغلاق 6 محلات مخالفة وإنذار 17 محلاً, فيما جرى مصادرة أكثر من 230 كليو غراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي, بالإضافة إلى إيقاف 9 عمال لعدم وجود شهادات صحية, وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وأكد السعيد, حريص البلدية على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم وتعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية, التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية, بالإضافة للجولات الميدانية المفاجئة, للتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية لتلك المحلات, داعياً كافة المواطنين والمقيمين للتعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات, التي قد تحصل من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو حساب البلدية على تويتر.

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14:42ت م

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