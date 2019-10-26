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2019-10-26 بشرى سارة من جود الإسكان للأسر العاجزة عن الإيجار التي صدر بحقها حكم تنفيذي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت منصة جود الإسكان، عن سداد الإيجار للأسرة التي صدر بحقها حكم تنفيذي وعجزت عن الإيجار. وقالت منصة جود الإسكان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ما نقصت صدقةٍ من مال”. يذكر أن جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تهدف إلى إشراك المجتمع (أفراد/منظمات) لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية. -الأهداف الاستراتيجية: Advertisements المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين حياة صحية وعامرة.

زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع.

رفع مستوى الموثوقية لطلب المساعدات في مجال الإسكان.

تفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري لتحقيق الأولويات الوطنية.

جود الإسكان تتكامل مع الجهات الخيرية: وأكدت جود الإسكان أنها تعتز بالشراكة مع العديد من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة، وتتولى الجمعيات الدور الهام في توثيق الاحتياج من خلال الأدوار التالية: 1/ زيارة الباحث الاجتماعي للحالة وتوثيق الاحتياج ميدانيًا. 2/ تحديد نوع الاحتياج السكني والتوثيق في منصة جود الإسكان. 3/ تسليم الوحدة السكنية للمستفيد. 4/ تقديم البرامج التنموية للمستفيد لضمان تحسن حالة المستفيد ليتحول من الاحتياج إلى الكفاية من خلال مصفوفة من الممكنات والشراكات التنموية.







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