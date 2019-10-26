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توجيهات بالعفو عن المرابطين المدعى عليهم.. باستثناء هذه القضايا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت مصادر مطلعة صدور توجيهات بالعفو عن المدعى عليهم من المرابطين على الحد الجنوبي، والمشاركين في الداخل اليمني والمشاركين من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات المرتبطة بالقوات المشتركة.
وتضمن التوجيه، أن يكون العفو شاملًا لجميع الجرائم التي وقعت قبل صدور العفو، عدا الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم، وأصدرت النيابة العامة توجيهات لكافة الفروع والدوائر بضرورة اعتماد التوجيه، بحسب “عكاظ”.
يذكر أن هيئة الخبراء درست الموضوع بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة من دعاوى للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم.
ودرست الهيئة الموضوع، وأعدت بشأنه المحضر الذي صدر بشأنه التوجيهات، وأوصى أعضاء هيئة الخبراء بالعفو عن المدعى عليهم من المرابطين على الحد الجنوبي، والمشاركين في الداخل اليمني والمشاركين من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات المرتبطة بالقوات المشتركة.
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