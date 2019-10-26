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محمد بن مسعود - الدمام - أيّدت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، بشأن مساهمة "ربوع مكة"؛ الواقعة بحي العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة، البالغة مساحتها 3.6 مليون متر مربع، حيث قضى الحكم بثبوت بيع المشتري لهذه الأرض.
ويُعيد هذا الحكم باقي حقوق المساهمين في الأرض البالغ عددهم ما يقارب 2700 مساهم، إذ تعد "ربوع مكة" من المساهمات المتعثرة منذ نحو 18 عاماً.
يُشار إلى أن أرض مساهمة "ربوع مكة" كانت محل نزاع بين طرفَي النزاع، وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما، وقررت تعزير مَن ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد قامت عام 2013م، بتصفية مساهمة "ربوع مكة" بقيمة 1.4 مليار ريال.
يُذكر أن قضايا المساهمات من القضايا التي لها وزن في النظر القضائي؛ يظهر ذلك في قدمها وكثرة أطرافها، حيث إن بعض أطرافها قد يكون متوفى منذ زمن أو فقد عدداً من الوثائق المهمة في تلك القضايا.
محكمة الاستئناف الرياض دائرة المساهمات العقارية المحكمة العامة بالرياض ربوع مكة حي العكيشية مكة المكرمة
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 01:43 PM
أيّدت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض، الحكم الصادر من دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض، بشأن مساهمة "ربوع مكة"؛ الواقعة بحي العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة، البالغة مساحتها 3.6 مليون متر مربع، حيث قضى الحكم بثبوت بيع المشتري لهذه الأرض.
ويُعيد هذا الحكم باقي حقوق المساهمين في الأرض البالغ عددهم ما يقارب 2700 مساهم، إذ تعد "ربوع مكة" من المساهمات المتعثرة منذ نحو 18 عاماً.
يُشار إلى أن أرض مساهمة "ربوع مكة" كانت محل نزاع بين طرفَي النزاع، وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما، وقررت تعزير مَن ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار قد قامت عام 2013م، بتصفية مساهمة "ربوع مكة" بقيمة 1.4 مليار ريال.
يُذكر أن قضايا المساهمات من القضايا التي لها وزن في النظر القضائي؛ يظهر ذلك في قدمها وكثرة أطرافها، حيث إن بعض أطرافها قد يكون متوفى منذ زمن أو فقد عدداً من الوثائق المهمة في تلك القضايا.
، "الاستئناف" تؤيد حكم مساهمة "ربوع مكة" وتثبت حق 2700 مساهم ،
المصدر : الخليج 365
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