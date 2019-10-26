لائحة الذوق العام تبدأ أولى مهامها في الرياض

عيّن مشروع واجهة الرياض عدداً من ضباط الذوق العام لضبط عمل اللائحة التي بدأت عملها في سبتمبر الماضي بتوجيهات من وزارة الداخلية السعودية بعد تحديد عدد من المخالفات التي سيتم تسجيلها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة أظهرت أحد الأشخاص مرتديًا سترة كتب عليها ضابط الذوق العام خلال فعاليات موسم الرياض علق عليها:" حرصًا على الحفاظ على جودة تجربة الضيوف، العمل على بدء مشروع واجهة الرياض في تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام"

وكانت لائحة الذوق العام قد ‏‎حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريال وأعلاه 3000 آلاف ريال.

بنود لائحة الذوق العام:

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تتضمن لائحة الذوق العام للمخالفات: ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، بالإضافة إلى إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها.

كما تشمل: التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرابة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.

وحيثُ يُعتبر مشروع واجهة الرياض من المشروع السياحي المتكامل الذي يستهدف سكان وزوار الرياض، وتعمل واجهة للأعمال والترفيه والتسوق والضيافة، حيث تحتضن أكبر عدد من صالات السينما، وأكثر من 200 محل تجاري، وأشهر المطاعم والمقاهي، بحسب "صدى البلد".