رفع أسعار تذاكر الدخول لـ الرياض بوليفارد إلى 100 ريال نظراً للإقبال الكبير

أعلن موسم الرياض رفع أسعار تذاكر الدخول لمنطقة “الرياض بوليفارد” إلى 100 ريال لليوم الواحد على مدار الأسبوع.
وأوضح أن القرار جاء نظراً للإقبال الكبير من الزوار، ولضمان تجربة رائعة لجميع المواطنين والمقيمين.
ونوَّه إلى أنه يمكن استخدام سعر التذكرة في الشراء من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة.
وكان الموسم قد حدد في وقت سابق سعر تذكرة “الرياض بوليفارد” بـ50 ريالاً طوال أيام الأسبوع، عدا الإثنين الذي أتاحه مجاناً للزوار.
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