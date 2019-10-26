مقيم يقتل قريبه داخل مزرعة كفيله بالدواسر.. ويقوم بهذه الحيلة بعد ارتكاب جريمته

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، أمس الجمعة القبض على متهم يمني الجنسية، بعد أن أقدم على قتـل أحد أقاربه داخل محل سكنه بمزرعة كفيله، وهرب لجهة غير معلومة.

ووفقا لـ”سبق”، جاء القبض على القاتل، في أقل من 72 ساعة من ارتكاب الجريمة، وتبين لشرطة محافظة وادي الدوسر، أن سبب الجريمة خلافات مالية بينهما في بلادهما، كما أن القاتل مقيم في البلاد بشكل غير نظامي.

بعدها حاول المتهم تسليم نفسه لجهات الترحيل، على أساس أنه مجهولٌ، إلا أنه بالتحقيق معه ظهر عليه الارتباك، فتم توقيفه واعترف بجريمته، وأُحيل للنيابة العامة.