أفادت مصادر بأن أكثر أسباب قضايا فسخ النكاح والانفصال تكون خلافات زوجية، مشيرةً إلى أنه يجرى الطلاق فيها بالتراضي بين الطرفين. وقالت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، إن غالبية الخلافات الزوجية تكون بسبب رفض الأزواج عمل زوجاتهن وعدم توفير كل متطلبات الزوجات المالية.

ولفتت إلى أن أغرب تلك الأسباب كانت منع الزوجات من القيادة والسفر، مبينةً أنه يجرى على الفور إنهاء إجراءات الطلاق وإصدار الصك من قبل الدوائر الإنهائية في محاكم الأحوال.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر توضح أسباب قضايا فسخ النكاح والطلاق.. وهذه أغربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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