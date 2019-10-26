أشهر برامج تعديل السيارات في العالم بـ موسم الرياض قريباً

أعلن الحساب الرسمي لهيئة الترفيه أمس (الجمعة)، عن أشهر برامج تعديل السيارات في العالم “ويست كوست كوستيومز” سيكون قريباً في موسم الرياض. وأوضح أنه سوف يتم اختيار سيارة يعدلونها وتكون أول سيارة نسائية حسب الطلب في المملكة.

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