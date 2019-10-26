︎

. أكدت مصادر «عكاظ» قرب إضافة خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد عبر نظام أبشر دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات واستخدام خطوات آمنة عدة يجريها مالك المركبة عبر التطبيق لإستكمال الإجراء، وتتضمن اشتراطات نقل الملكية، هوية واستمارة سارية.

وأشارت المصادر إلى أن الخدمة الجديدة تغني المواطن والمقيم عن مراجعة معارض السيارات والمكاتب الخاصة بنقل الملكية إذ يسمح

للمالك من الأفراد إجراء عملية النقل والمبايعة عبر نظام أبشر، فيما ستبقى نقل الملكيات الخاصة بالأعمال التي تتبع للنشاط التجاري من مؤسسات وشركات عبر معارض السيارات.

ويتيح «أبشر» عددا من الخدمات الخاصة بالسيارات منها الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة برقم اللوحة أو الهوية و خدمة تغيير رقم لوحة السيارة التي تتطلب بعض الشروط؛ منها أن يكون الفحص

الدوري للسيارة ساريا وسريان صلاحية استمارة المركبة وعدم وجود مخالفات مرورية على السجل المدني لصاحب رقم لوحة السيارة أو المركبة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح بنقل ملكية سيارات الأفراد عبر «أبشر» … بهذه الشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.