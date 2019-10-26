أمطار غزيرة وحبات برد على بعض مناطق المملكة.. خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة أمطار نهار السبت وليلة الأحد على مناطق المملكة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وعسير والباحة وجازان والقصيم، وكذلك: سدير والوشم والمحمل والصمان وشمال الشرقية، مضيفًا أن الحالة المطرية مصحوبة برياح.

من جانبه، أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أن هناك انخفاضًا واضحًا وملموسًا في درجات الحرارة المرصودة صباح اليوم السبت، بسبب الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، مضيفًا أن الأكثر انخفاضًا هو شمال السعودية وبلاد الشام والعراق عدا شرقها.

وحول العاصفة المدارية «كيار» قال الراصد الحربي، إنها حاليًا بالساحل الغربي الهندي وتبعد عن سواحل عمان 1500 كيلو متر تقريبًا، وأن مسارها نحو عمان ولكنه يظل مسارًا مبدئيًا، وكلما اتجهت نحو خليج عدن أو جنوب عمان كان مفيداً للسعودية من ناحية اندفاع كتلتها الرطبة إذا وافقت منخفضًا جويًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، القيصومة، حفر الباطن، مكة المكرمة، فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة.