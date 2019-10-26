إنقاذ طفل علقت قدمه بسلم كهربائي في مركز تجاري بجدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء الجمعة، إنقاذ طفل علقت قدمه بسلم كهربائي داخل أحد المراكز التجارية. وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: نشوب قدم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في سلم كهربائي داخل أحد المراكز التجارية في محافظة جدة، مشيرًا إلى أن فرقة من الدفاع المدني والهلال الأحمر باشرت الواقعة، وتم إنقاذ الطفل وتقديم العلاج اللازم له.

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