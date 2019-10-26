

سيئول 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

عقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس الجمعة في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا لكوريا الجنوبية، لقاء مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP) هوانق شيول-كيو، تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة العربية

ووجه هوانق شيول-كيو دعوة لمعالي النائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا مبدياً في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة.

واختتم معاليه زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الإلكتروني، والتقى مدير المركز "كيم جيوق ريول" وعدداً من المسؤولين واستمع معاليه إلى شرح مفصل لأعمال المركز وطريقة عمل نظام الإشراف الإلكتروني ومدى فعاليته وخطط تطويره، كما اطّلع على آليه سير إجراءات التتبع والتعقب الإلكترونية للأشخاص حاملي الأساور الإلكترونية.

// انتهى //

13:47ت م

0042



سيئول 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسعقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس الجمعة في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا لكوريا الجنوبية، لقاء مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP) هوانق شيول-كيو، تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية ووجه هوانق شيول-كيو دعوة لمعالي النائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا مبدياً في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة.واختتم معاليه زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الإلكتروني، والتقى مدير المركز "كيم جيوق ريول" وعدداً من المسؤولين واستمع معاليه إلى شرح مفصل لأعمال المركز وطريقة عمل نظام الإشراف الإلكتروني ومدى فعاليته وخطط تطويره، كما اطّلع على آليه سير إجراءات التتبع والتعقب الإلكترونية للأشخاص حاملي الأساور الإلكترونية.// انتهى //13:47ت م0042

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النائب العام يلتقي رئيس رابطة المدعين العامين الدولية ويزور المركز الوطني للتتبع الإلكتروني في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.