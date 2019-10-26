السعودية اليوم / إصابة ثلاثة من رجال الشرطة بانفجار شمال غرب باكستان



إسلام آباد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية عن إصابة ثلاثة من رجالها جراء انفجار استهدف اليوم سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق في منطقة "كتشلاك" وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة للشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في المنطقة، ما أدى إلى تضرر السيارة وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة كانوا على متنها.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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13:40ت م

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