السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي



روما 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول إنزو فيتشاريللي.

وجرى خلال اللقاء إبراز جهود المملكة العربية

وأكد الربيعة حرص المملكة على الشعب اليمني بكل طوائفه وفئاته وسعيها لأمن واستقرار اليمن، ودعمها المبادرات التي تقود إلى الحل السياسي السلمي وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجال الإنساني.

//انتهى//

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12:44ت م

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روما 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول إنزو فيتشاريللي.وجرى خلال اللقاء إبراز جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية، وما تقدمه لـ 45 دولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا أن المملكة ملتزمة بالمبادئ والقوانين الإنسانية الدولية، موضحًا ما تقوم به عبر المركز من جهود كبيرة لإغاثة الشعب اليمني بجميع محافظاته بلا استثناء، متطرقًا للانتهاكات الحوثية المتواصلة للمساعدات الإنسانية التي يتم سلبها ونهبها أو منعها وبيعها في السوق السوداء لمصلحة المجهود الحربي.وأكد الربيعة حرص المملكة على الشعب اليمني بكل طوائفه وفئاته وسعيها لأمن واستقرار اليمن، ودعمها المبادرات التي تقود إلى الحل السياسي السلمي وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المجال الإنساني.//انتهى//12:44ت م0034

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