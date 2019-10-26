شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية : اتفاق الرياض يعزز موقع المجلس الإنتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، مساء الجمعة، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي المنتظر يعزز بشكل كبير موقع الأخير في المعادلة اليمنية، بعد أن استبعد من جميع مفاوضات السلام التي رعتها الأمم المتحدة خلال سنوات الأزمة اليمنية.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يبدو ”أكثر سرورًا“ بالاتفاق الذي توصل له مع الحكومة اليمنية، والذي يتوقع أن يتم التوقيع عليه نهائيًا في العاصمة السعويدة الرياض خلال يومين، بعد أن وُقع بالأحرف الأولى مساء الخميس.

وأكد التقرير أن اتفاق الرياض الذي تم التفاوض عليه في جدة على مدار أكثر من شهر، ”تضمن تدابير جديدة للقضاء على الفساد وضمان تخصيص موارد أكثر للبنك المركزي اليمني في عدن“، وهي أمور كان المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بها.

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وبحسب متابعين للشأن اليمني ”يعد الاتفاق إنجازًا للدبلوماسية السعودية، والتحالف العربي لدعم الشرعية“، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها جنوب اليمن، وكادت تعصف بالجبهة الداخلية اليمنية، ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي أمس الجمعة في بيان على موقعه الرسمي، إنه ”نجح من خلال التوقيع على اتفاق الرياض في التأسيس لمرحلة جديدة ومتقدمة، يكون فيها للجنوب تمثيل رسمي على الطاولات الإقليمية والدولية“.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تضمن ”الشراكة الرسمية على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتنموية مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بما يخدم قضيتنا الوطنية وبما يعزز حضورنا المحلي والإقليمي والدولي“.