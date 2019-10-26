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تنبيه لأهالي نجران.. رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية
متابعات الخليج 365 - نجران
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وثار، وشرورة، تستمر حتى الـ 8 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، القيصومة، حفر الباطن، مكة المكرمة) فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة).
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