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أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتعاضه من قرار عملاق التكنولوجيا "آبل"، بإلغاء الزر الرئيس في هواتفها الحديثة نسبيًّا.
ووفق "سكاي نيوز عربية": كتب "ترامب" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إلى تيم كوك (الرئيس التنفيذي للشركة): الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".
وكانت تغريدة "ترامب" موجهة إلى أكبر مسؤول في شركة "آبل" تيم كوك، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.
وينضم "ترامب"، الذي يستخدم "آيفون"، إلى الكثير من عشاق آبل، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنه الشركة الأميركية العملاقة في عام 2017.
ويقول المعترضون: إن التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسة، بدلًا من استخدام هذا الزر.
وبدأت "آبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيس مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازًا واحدًا يستخدم الزر الرئيس وهو "آيفون 8".ترامب آيفون آبل
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 12:53 PM
من خلال تغريدة وجّهها إلى الرئيس التنفيذي لشركة "آبل""ترامب" منتقدًا "آيفون" الحديث: النسخ الأقدم أفضل بكثير
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتعاضه من قرار عملاق التكنولوجيا "آبل"، بإلغاء الزر الرئيس في هواتفها الحديثة نسبيًّا.
ووفق "سكاي نيوز عربية": كتب "ترامب" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إلى تيم كوك (الرئيس التنفيذي للشركة): الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".
وكانت تغريدة "ترامب" موجهة إلى أكبر مسؤول في شركة "آبل" تيم كوك، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.
وينضم "ترامب"، الذي يستخدم "آيفون"، إلى الكثير من عشاق آبل، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنه الشركة الأميركية العملاقة في عام 2017.
ويقول المعترضون: إن التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسة، بدلًا من استخدام هذا الزر.
وبدأت "آبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيس مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازًا واحدًا يستخدم الزر الرئيس وهو "آيفون 8".
، "ترامب" منتقدًا "آيفون" الحديث: النسخ الأقدم أفضل بكثير ،
المصدر : الخليج 365
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