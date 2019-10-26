، "وكالة روسية": صور ليلية تظهر سلاحًا أمريكيًّا جديدًا في الإمارات ،

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نشرت مجلة سلاح الجو الأمريكي الرسمية، مقطع فيديو لطائرات الـF-15E المقاتلة، والتي أرسلت إلى قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز قدرات القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية: نشرت المجلة مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، وأعادت القيادة المركزية تغريدها على صفحتها بتعليق كتب فيه: "تم نشر طائرات F-15E سترايك إيجلز التابعة للجناح الـ48 المقاتل في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، بتاريخ 18 أكتوبر؛ لدعم القيادة المركزية الأمريكية".
ولفتت القيادة المركزية إلى أن هذا الطراز من الطائرات المقاتلة ينضم إلى مجموعة أخرى من الطائرات المنتشرة في المنطقة، بما في ذلك طائرات "F-35A وKC-10 Extender و E-3 Sentrys و RQ-4".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في أعقاب الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية في منطقتَي بقيق وخريص.
قاعدة الظفرة الجوية الإمارات طائرات الـF-15E
26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441 12:59 PM
في قاعدة الظفرة الجوية
نشرت مجلة سلاح الجو الأمريكي الرسمية، مقطع فيديو لطائرات الـF-15E المقاتلة، والتي أرسلت إلى قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز قدرات القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
وحسب وكالة "سبوتنك" الروسية: نشرت المجلة مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية عبر "تويتر"، وأعادت القيادة المركزية تغريدها على صفحتها بتعليق كتب فيه: "تم نشر طائرات F-15E سترايك إيجلز التابعة للجناح الـ48 المقاتل في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، بتاريخ 18 أكتوبر؛ لدعم القيادة المركزية الأمريكية".
ولفتت القيادة المركزية إلى أن هذا الطراز من الطائرات المقاتلة ينضم إلى مجموعة أخرى من الطائرات المنتشرة في المنطقة، بما في ذلك طائرات "F-35A وKC-10 Extender و E-3 Sentrys و RQ-4".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، في أعقاب الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية في منطقتَي بقيق وخريص.
، "وكالة روسية": صور ليلية تظهر سلاحًا أمريكيًّا جديدًا في الإمارات ،
المصدر : الخليج 365
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