، بعد تنبيه الأمطار.. "مدني جازان": اتبعوا الإرشادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا لعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة: "مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الساعة الثامنة.الدفاع المدني جازان الأرصاد