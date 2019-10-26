وزارة الخدمة المدنية “وظائف جدارة” || برنامج الأخصائي المعتمد حدّث بياناتك الوظيفية خدمة...

تسعى وزارة الخدمة المدنية إلى توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة وتتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير بما يحقق الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تحرص وزارة الخدمة المدنية على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة بناء على تخصصاتهم وخبراتهم من خلال عملية انتقاء واختيار أفضل المرشحين.

منحت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها وفق الضوابط النظامية المتبعة، والتي من أبرزها أن يكون التقديم على المفاضلات الوظيفية عن طريق منظومة التوظيف “جدارة” ،وأن تحدد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية ،وأن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها في مواقع الجهات الحكومية وفي وسائل الإعلام المحلية​​.​

للتقديم على إحدى الوظائف الرسمية الشاغرة بالخدمة المدنية، يمكنكم استكمال نموذج التوظيف من خلال:

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خدمة التوظيف الإلكتروني ( جدارة ) الوظائف المساندة ( ساعد )

منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) تمكن هذه المنظومة طالبي العمل، من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة. بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم. وبعد ذلك، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آلياً، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

شروط استخدام خدمة جدارة

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية

أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق

آلية استخدام خدمة جدارة

التسجيل في الخدمة أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب سابق.

استكمال بيانات السيرة الذاتية.

الإضافة والتعديل على بيانات المؤهلات العلمية.

الإطلاع على الإعلانات والوظائف والتقديم لها.

الإطلاع على نتائج الترشيح

معلومات عن خدمة جدارة

رسوم الخدمة : خدمة مجانية

وقت الإنجاز : 7 أيام عمل

توفر الخدمة : 24/7

أوقات العمل : من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً

اتفاقية مستوى الخدمة لمعلومات اتفاقية مستوى الخدمة يرجى زيارة اتفاقية مستوى الخدمة

الدعم والمساندة للحصول على الدعم والمساندة من خلال رابط الدعم والمساندة

لمزيد من التفاصيل عن طريق رابط دليل المستخدم

وثيقة الدعم والمساندة ومعالجة الأخطاء

تقدم وزارة الخدمة المدنية كافة خدماتها الإلكترونية بإجراءات واضحة وسلسة وخطوات موضحة للمستخدم في دليل الاستخدام ومن خلال التوجيهات داخل كل خدمة. وعند استخدام الخدمة قد يقوم المستخدم ببعض الإجراءات الخاطئة، وفي حال قيامة بذلك ستظهر له رسالة خطأ لتوضيح الإجراء الصحيح لاستكمال الاستفادة من الخدمة، وللمزيد من المعلومات عن رسائل الأخطاء وآلية معالجتها يمكن الاطلاع على دليل استكشاف الأخطاء وتصحيحها، وهماك طرق بديلة للحصول على الخدمة، فيمكن الحصول على الخدمة مباشرة عن طريق زيارة الوزارة أو أحد فروعها من خلال فروع ومكاتب الوزارة، والآن يمكنك الدخول للخدمة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية إطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وأوضحت الخدمة المدنية أن هذه الخطوة تأتي لدعم الجهات الحكومية لأداء أدوارها التي مُكنت منها بما يحقق ممارسات حديثة في إدارة الموارد البشرية، وفي وقت سابق، أكدت الخدمة المدنية أن لائحة الموارد البشرية بنسختها الجديدة تمكن إعارة الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية للعمل في بعض الجهات بشكل مؤقت.

وأشارت الوزارة إلى أن الإعارة هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية بشكل مؤقت لدى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات غير الربحية، والحكومات الأجنبية، والهيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.