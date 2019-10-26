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المملكة لا تزال أكبر مورد نفط إلى الصين
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
أظهرت البيانات الجمركية، الجمعة، أن المملكة العربية السعودية لا تزال تحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام في الصين في سبتمبر، وساعد في ذلك الطلب من المصافي الجديدة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض واردات بكين من إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية.
ووفقًا لبيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، بلغت واردات النفط الصينية من المملكة، في سبتمبر، 7.170 مليون طن أو نحو 1.740 مليون برميل يوميا، وكان ذلك أقل من شهر أغسطس الذي بلغت فيه الواردات 7.790 مليون طن، في حين بلغت الواردات في الأشهر التسعة الأولى 59.700 مليون طن.
وبحسب موقع “ديكان هيرالد”، تستمر العقوبات الصارمة من الولايات المتحدة على إيران في كبح صادراتها، كما انخفضت الشحنات من فنزويلا أيضًا، لتظل المملكة في المركز الأول كأكبر مورد للنفط في الصين.
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