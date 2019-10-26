السعودية | واجهة الرياض تستعد لتكريم البدر في ليلة تاريخية

شكرا لقرائتكم واجهة الرياض تستعد لتكريم البدر في ليلة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تجهيزات ضخمة تواكب الاستعداد لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في موسم الرياض، ضمن ليلة تحمل اسم "ليلة البدر"، وذلك تقديرا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في السعودية والخليج، ونقل القصيدة المحكية إلى آفاق أرحب.

وستكون ليلة البدر في 12 نوفمبر المقبل في واجهة الرياض، وهي ليلة التكريم الثانية بعد ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

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إلى ذلك أعلن المستشار تركي آل الشيخ أن موسم الرياض استطاع الوصول إلى 80 ٪؜ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي 10 أيام فقط من انطلاقته.

ورفع آل الشيخ الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.

ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.