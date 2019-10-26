السعودية | شاهد.. سعودية تعزف السلام الوطني بآلة العود وتنال الإعجاب

شكرا لقرائتكم شاهد.. سعودية تعزف السلام الوطني بآلة العود وتنال الإعجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدمت معلمة العود السعودية، غلا الدوسري، مجموعة من المقطوعات الموسيقية عبر العزف بالعود، وذلك أثناء مشاركتها في موسم الرياض تحديداً في موقع نبض الرياض بوسط العاصمة.

كما أبهرت غلا الحضور بعزف السلام الوطني السعودي الذي نال إعجاب الجمهور.

وقدمت شكرها إلى الهيئة العامة للترفيه على الجهود الكبيرة، وكتبت عبر حسابها في تويتر: "شكراً على هذه الفرصة التي سمحت لي أن أكون جزءاً من موسم الرياض، شكراً تركي آل الشيخ على هذا الموسم الجبار".

وبدأت علاقة غلا الدوسري بالعود منذ نحو 7 أعوام، وكان الأمر بالنسبة لها في سياق الهواية من خلال عزف بعض الكلاسيكيات، ثم أصبح بعد ردود الفعل والتشجيع الذي نالته من المحيطين بها إلى تفرغ ومهنة، عبر تقديم دروس العزف على العود للنساء.