، أجواء ماطرة تواعد 3 مناطق بينها الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطولات مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، مناطق: الرياض والشرقية والباحة؛ لحالات مناخية منوّعة تغلب عليها الهطولات.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الرياض تشهد حالة من السحب الرعدية الممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ بمدى الرؤية تستمر إلى العاشرة مساءً.

وتشمل الحالة محافظات: الدوادمي والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وعفيف.

وفي تنبيهٍ آخر، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض حائل و"الشرقية" لأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية، تستمر للحادية عشرة مساءً بحائل وتمتد للثانية صباح الغد في "الشرقية".

وتشمل الحالة في حائل كلاً من: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، فيما تشمل في "الشرقية" كلاً من: الجبيل والخفجي وحفر الباطن وقرية العليا.

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