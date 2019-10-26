وظائف الأمن العام 1441 للرجال رتبة جندي والتقديم عبر منصة أبشر إلكترونياً وموعد التسجيل والانتهاء

هناك العديد من عمليات البحث على وظائف الأمن العام 1441 للرجال من الكثير من الفئات في الشعب السعودي، ويواصلون الدخول على منصة أبشر للتعرف على مدة التقديم، وخطوات التسجيل، حيث قد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة إلى وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإفصاح عن توافر وظائف خالية في الأمن عام ودورات تدريبية لمن يتوافر بهم الشروط المطلوبة، والتقديم سيكون عبر أبشر.

موعد تقديم وظائف الأمن العام 1441 للرجال

يتم فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام برتبة جندي للرجال، بدايةً من يوم الأحد الموافق 28 صفر 1441، وكا يوافقه 27 أكتوبر 2019، وحتى يوم الخميس القادم الموافق 3 ربيع الأول 1441 وما يوافقه 31 أكتوبر 2019، ويُذكر أن باب التسجيل سيتم فتحه بدايةً من الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر على مدار اليوم كاملاً، حيث أن التقديم إلكترونياً، وسنقدم لكم رابط التسجيل في وظائف الأمن العام.

رابط تقديم الأمن العام عبر منصة أبشر

يُذكر أن منصة أبشر منصة توظيف سعودية، تكون مسئولة عن تقديم العديد من الوظائف الحكومية السعودية في الكثير من الأحيان، ورابط ابشر هو المسوئل عن تقديم وظائف رتبة جندي للرجال في الأمن العام، وذلك لمن تنطبق به الشروط المتواجدة أعلاه.

الشروط المطلوبة في متقدمي الأمن العام 1441