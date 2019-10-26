“الداخلية”: القـتل تعزيراً لمهرب مخدرات بمحافظة الحريق

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الجمعة) حُكم القـتل تعزيراً في مهرب مُخدّرات باكستاني الجنسية في محافظة الحريق بمنطقة الرياض. وأوضحت الوزارة أن الجاني محمد خدا بخش قريشي قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم بقـتله تعزيراً.

وأضافت أنه بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، صدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيِّد من مرجعه، وقد تم التنفيذ حكم الـقتل بحق الجاني في منطقة الرياض بمحافظة الحريق.