الزعاق: سحب ممطرة على معظم أنحاء المملكة خلال أيام

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، تكوُّن سحب مبشّرة على عدة مناطق في المملكة. وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الزعاق: تشكّلات سحب مبشرة، خاصة على (جنوب عرعر، وجنوب سكاكا، وشرق حائل (جهة تربة، سامودة، لينة، وخوعا، والقصيم، إضافة إلى بريدة وعنيزة). وتوقع الزعاق، حالة مطرية مبشرة بحلول نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل بأمطار أغلبها خفيفة، على شمال المملكة وشمال الكويت وجنوب العراق، مشيرًا إلى أنه بعد عشرة أيام من دخول موسم الوسم، تتكون سحب بيضاء اللون، تشبه في تشكيلها قطعان الإبل البيضاء، وتتوجه من الغرب باتجاه الشرق، وعدَّد الزعاق مزايا تلك السحب.

وأوضح الزعاق، أنَّ هذه السحب تتسم بالهيبة والعظمة والجمال؛ حيث تكون مستقيمة في اتجاهها ومحددة الوجهة، وتشبه قطعان الإبل البيضاء؛ فلا تنجرف يمينًا أو يسارًا. من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على بعض مناطق المملكة اليوم الجمعة. وقالت الهيئة، في بيان لها: إنَّ مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وأيضًا الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة تبوك، وكذلك منطقتا مكة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتوقعت الهيئة، تكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما توقعت تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة.