مهندس فعاليات موسم الرياض .. معلومات عن الرئيس التنفيذي الجديد لـ الترفيه

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قرارًا بتعيين المهندس فيصل بافرط رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للترفيه. ويمتلك المهندس فيصل بافرط العديدَ من الخبرات في مجالات الترفيه والقطاع الخاص، وسبق لـ بافرط أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالوكالة في عام 2018، وعمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

ويحمل بافرط بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من “جامعة ولاية سان فرانسيسكو” في الولايات المتحدة الأميركية كما كان مديراً للعلامة التجارية في “بروكتر وجامبل”، ونائباً لرئيس “وكالة التنمية الإقليمية” في السعودية، ووكيلاً لمحافظ “الهيئة العامة للاستثمار السعودية”، بالإضافة إلى عمله رئيساً تنفيذياً لتطوير فرص الاستثمار في الهيئة ذاتها. ويعمل بافرط قائدًا لفعاليات “موسم الرياض” الذي يعد من أكبر المواسم في المملكة، ويضم ثلاثة آلاف فعالية في 12 منطقة وخلال 70 يوماً، وشهد الموسم منذ افتتاحه في الحادي عشر من أكتوبر الحالي حضور ثلاثة ملايين زائر وإصدار 15 ألف تأشيرة سياحية للسائحين.