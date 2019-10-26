محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد كليبي

أدَّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر بعد صلاة عصر الجمعة، بجامع أبوبكر الصديق في محافظة العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم بن حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وقدم محافظ العارضة تعازي القيادة الرشيدة وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلًا الله- سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد كليبي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم - رحمه الله - مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.