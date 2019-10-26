إصابات في حادث تصادم على طريق السيل باتجاه مكة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الجمعة، عن اصطدام شاحنة وباص ومركبة، على طريق السيل باتجاه مكة.

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: ورد بلاغ عن اصطدام شاحنة وباص ومركبة، وذلك على طريق السيل باتجاه مكة، مشيرًا إلى أنَّه نتج عن الحادث عدد من الإصابات، وقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وتمَّ نقل المصابين للمستشفى.

وقد أطلق «المرور السعودي»، في وقتٍ سابقٍ، تحذيرًا لقائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة، من مخالفة الأنظمة المرورية، وعبر «تويتر»، قال «المرور السعودي»: يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة القيادة بحذرٍ واتباع الأنظمة المرورية، مشددًا على ضرورة عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.

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وطالب «المرور» السائقين بـ« عدم زيادة أبعاد الحمولة عن الحد المسموح به»، مع ضرورة الالتزام بـ« السير بالمسار الأيمن بالطرق متعددة المسارات»، فيما شدَّد على تغطية الحمولة وتثبيتها.

وتأتي هذه التحذيرات، في وقتٍ بدأت فيه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بتنفيذ خطتها لإدارة الحركة المرورية لموسم ما بعد الحج.

يُشار إلى أنَّ الإدارة العامة للمرور، شرعت في تنفيذ خطة لإدارة الحركة المرورية، وفك الاختناقات ومراقبة الطرق، من خلال تسخير واستنفار الإمكانيات البشرية كافة من الضباط والأفراد والآليات في تغطية كل الطرق الشريانية المؤدية من وإلى المسجد النبوي الشريف والطرق التي تقع عليها المساجد الأخرى، وأيضًا التقاطعات الرئيسية والميادين داخل «طيبة» الطيبة ومداخل المدينة (نقاط الفرز) والمواقع التاريخية كمسجد قباء والقبلتين والسبع المساجد والشهداء.