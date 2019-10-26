هل يتم الإفصاح عن الراتب الكلي في حساب المواطن وشروط استحقاق الدعم

قام أحد المواطنين بنشر سؤال حول إمكانية الإفصاح عن الراتب بالكامل عند القيام بالتسجيل في برنامج حساب المواطن مع العمل على ذكر جميع المعلومات التي تخص الخصومات والقروض وجميع الإلتزامات الأخرى وقد قام حساب برنامج حساب المواطن الرسمي بالرد على المواطن أنه لا يتم النظر لأي قروض أو إلتزامات ولكن يتم النظر للراتب وجميع البدلات.

حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بصرف مبلغ 2.6 مليار ريال سعودي في الوقت السابق من شهر أكتوبر الحالي حيث تم صرفهم لجميع المستفيدين الذين عملوا على إكمال الأوراق بالكامل وقد كانت الدفعة رقم 23 وقد كان العدد أكثر من 12.6 مليون فرد، حيث يتم صرف الراتب في يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

ما هو برنامج حساب المواطن؟

هو برنامد تم تفعيله لمساعدة الأسر التي تحتاج لدعم مادي لتقابل به الغلاء الشديد في الأسعار الذي يعاني منه الجميع حيث أن الحكومة السعودية تسعى بكل جهودها على توفير عيشة كريمة لجميع مواطنينها ولذلك تم العمل على تفعيل حساب المواطن لدفع راتب كل شهر ليخفف من أعباء الحياة من تعليم وطعام وعلاج غيرها للأسر التي تحتاج لذلك بعد التأكد من البيانات بالكامل.

شروط التسجيل بحساب المواطن

يوجد عدد من المتطلبات الأساسية التي يجب الوقوف عليها في حساب المواطن للحصول على حساب مستفيد فيها وهي: