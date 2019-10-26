موعد نزول حساب المواطن 1441 .. الدورة الرابعة والعشرون نوفمبر 2019| كم متبقي على موعد الإيداع

موعد نزول حساب المواطن 1441 هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها المواطنين المستفيدين من مبالغ دعم البرنامج الحكومي، وهذه التساؤلات دائماٌ من تكون عن الموعد المحدد لصرف حساب المواطن، وأيضاٌ عن الوقت المتبقي على صرف حساب المواطن، وعن موعد حساب المواطن، وسوف نقوم خلال السطور القادمة بالإجابة على كافة هذه التساؤلات.

موعد نزول حساب المواطن 1441

في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية، قد تم إطلاق برنامج حساب المواطن، وهو الذي يقوم بتقديم الدعم لجميع الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، من أجل مساعدتهم على مقاومة أعباء هذا الإصلاح الاقتصادي، كما أن البرنامج يقوم بتشجيع الأسر على ترشيد استهلاكهم للمياه والطاقة.

عداد حساب المواطن 1441

قد تم تحديد المدة الزمنية المتبقية على موعد نزول حساب المواطن 1441، في دفعته الرابعة والعشرون، بداية من يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرون من شهر صفر 1441هـ، الموافق الرابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري، وقد تقرر أن يتم إيداع بجميع الحسابات البنكية يوم الأحد الموافق العاشر من شهر نوفمبر القادم م، بتاريخ الثالث عشر من ربيع الأول 1441 هـ، وهذا ما قد جاء به برنامج حساب المواطن موعد صرف وإيداع المبالغ المستحقة، والتي تقع ضمن دورة الاستحقاق المتبقية بشهر نوفمبر القادم 2019 بجميع الحسابات البنكية للاسر المستفيدة من البرنامج.