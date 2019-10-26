كشفت مصادر «عاجل»، عن وفاة رجل مرور متأثرًا بإصابته في حادث مروِّع على طريق الباحة- بلجرشي في منطقة الباحة.

وقالت مصادر «عاجل»: إنَّ سيارة رجل الأمن دخلت تحت إحدى سيارات النقل الثقيل (التريلا)، ما أدَّى إلى وفاته على الفور.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه وقع حادث تصادم مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص (لم يسمِّه).

وأضاف الزهراني، أنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في الخامسة و3 دقائق من مساء اليوم الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الباحة- بالجرشي تحديدًا في وادي فيق.

وأشار إلى أنَّه جرى توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابة حرجة تمَّ التعامل معها إسعافيًا، وجرى نقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة .