السعودية اليوم / الأمطار الغزيرة تودي بحياة 8 أشخاص في شرقي اليابان



طوكيو 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم السبت أن الامطار الغزيرة في شرقي اليابان تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في مناطق مازالت تعانى من الدمار الذى خلفه إعصار "هاجيبيس" في الآونة الاخيرة.

وأعاق المطر عمل رجال الإنقاذ ، الذين كانوا يستخدمون طائرات مروحية للبحث عن ناجين بعد أن فاضت الأنهار وغمرت المياه الطرق ومسارات السكك الحديدية.

وأفادت "كيودو" بأن نحو ثلاثة آلاف شخص اضطروا لقضاء الليل في مطار ناريتا الدولي بطوكيو بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة في تعطل الخدمات.

وكان " هاجيبيس" ، أحد أقوى الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود، قد اجتاح الجزء الأوسط والشرقي والشمالي الشرقي من البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وفقدان تسعة ، وفقا لحصيلة صادرة عن "كيودو" .

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