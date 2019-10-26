السعودية اليوم / سفير المملكة لدى موريتانيا يقيم حفل غداء على شرف وفد مجلس الشورى بالمملكة



نواكشوط 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهوريه الإسلاميه الموريتانيه الدكتور هزاع بن زبن المطيري أمس ، حفل غداء على شرف وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة

وحضر حفل الغداء رئيس وأعضاء فريق الصداقه الموريتاني، وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية في موريتانيا.

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06:12ت م

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نواكشوط 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهوريه الإسلاميه الموريتانيه الدكتور هزاع بن زبن المطيري أمس ، حفل غداء على شرف وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية الموريتانية عساف بن سالم أبو اثنين، وذلك في إطار زيارة الوفد الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط .وحضر حفل الغداء رئيس وأعضاء فريق الصداقه الموريتاني، وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية في موريتانيا.‏‫ // انتهى //06:12ت م0002

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