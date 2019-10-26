شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الحكومة اليمنية تعلن موعد التوقيع على اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

أعلنت الحكومة اليمنية، عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي والذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على "تويتر": "إنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي خلال يومين".

وأضاف الإرياني: "بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإذن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

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وأوضح الارياني أن الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من وجود مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كشفت أمس الجمعة، تفاصيل اتفاق رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، لإنهاء التصعيد والتوتر بين الطرفين.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر مطلعة، أن "الاتفاق الذي سيوقع قريبا في الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني".