نصيحة هامة من الشيخ المطلق للمتزوجين

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شدد الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على أن كلًّا من الزوجين مكمل للآخر يتعاونان في تربية أولادهما على الدين والأخلاق ويبنيان معًا الحياة السعيدة المحفوفة برضوان الله بتشاور فيما بينهما وتناصح على ما فيه خيري الدارين.

ودلل الشيخ المطلق على ذلك بقول الله تعالى للزوجين: {وأْتَمِرُوا بينكم بمعروف} أي ليأمر كل منكما الآخر بالخير ويقبل منه المعروف في كل الأحوال.

في سياق آخر قال المطلق : تنشأ الغفلة عن الأعمال الصالحة من نسيان الموت والآخرة وحب الدنيا والانغماس في ملذاتها. وعلاج كل ذلك أن تستحضر أنك عبد لله وأنك في دار ممر لا دار مقر، قال ﷺ: (ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال- يعني نام القائلة- في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها) رواه أحمد.

