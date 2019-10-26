آبل وجوجل تزيلان أكثر من 50 تطبيق يسرق بياناتك

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حلقة جديدة من مسلسل لا ينتهي، حيث أزالت كل من آبل وجوجل من متاجر تطبيقاتها ما يصل عدده إلى 50 تطبيق عثر عليها تحوي إعلانات خبيثة وتنشرها إلى ملايين المستخدمين التي تسرق بياناتهم.

جاءت هذه الإجراءات من الشركتان تنفيذاً لبحث أمني أجرته شركتي ESET و Wandera وتوصلت بموجبه إلى قائمة من التطبيقات الخبيثة التي يجب إزالتها من المتاجر.

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ضمن بحث ESET السلوفاكية كان هناك 42 تطبيق خبيث على الأقل يحوي برمجية إعلانية خبيثة تدعى Ashas. وانتشرت هذه التطبيقات في ثمانية ملايين جهاز على الأقل.

وكشفت الشركة أنه بمجرد تنصيب التطبيقات المصابة ببرمجية إعلانية خبيثة فإنها تظهر إعلان منبثق على كامل الشاشة وفي الخلفية يتصل بمخدم خارجي يرسل له بيانات حول جهاز المستخدم مثل نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل ولغة الواجهة وعدد التطبيقات المنصبة والمساحة التخزينية الحرة وحالة البطارية وصلاحية الروت وتفعيل وضع المطور وحتى إن كان لديه تطبيقي فيس بوك ومسنجره.

أما شركة Wandera للأمن والحماية على منصة الهواتف الذكية فقد عثرت على 17 تطبيق آيفون ينشر إعلانات احتيالية لتحقيق الأرباح لمطوريها. وتبين أن هذه التطبيقات من نشر وتطوير شركة هندية وتحوي حصان طروادة مصمم لعرض إعلانات احتيالية ونقرات غير شرعية على هواتف المستخدمين المصابة.

كما قالت الشركة أن التطبيقات تتصل مع مخدم سيطرة وتحكم لعرض الإعلانات المستهدفة وحتى اشراك المستخدمين في خدمات مدفوعة بدون علمهم ما يخسرهم مبالغ مالية.

