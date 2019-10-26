المملكة تسعى لتكون بين أكثر 10 دول تنافسية بالعالم

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قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي: إن التقدم الذي حققته المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال يأتي ضمن رؤيتها للتحول إلى واحدة من أكثر 10 دولٍ تنافسية في العالم.

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وأضاف القصبي خلال لقاء له مع “العربية” أن “إنجاز المملكة رحلة مستمرة بدعم تكاثف الجهود من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال لمعرفة التحديات والإجراءات من تطوير أنظمة ولوائح وتحسين إجراءات وإعادة هندستها لتحسين من مكانة المملكة، وهذا الطريق مستمر، ورؤية 2030 حددت أن تضع المملكة ضمن مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم”.

يشار إلى أن البنك الدولي صنف السعودية الأولى عالميًّا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة.

وذكر البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزًا لتصل إلى الثاني والستين..، بينما تقدم الأردن 29 مركزًا ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي.

