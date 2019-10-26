استشاري يحذر الشباب: النوم أقل من 6 ساعات يُسبب أمراضاً خطيرة

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة النوم لأقل من 6 ساعات خاصة بالنسبة للشباب.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن النوم أقل من 6 ساعات يوميًا مضر صحيًا.. يرفع الضغط.. يزيد السمنة.. يزيد احتمالية السكري.. يرفع الدهون الثلاثية، ويضاعف من حدوث جلطات القلب والدماغ”.

يذكر أن الأطباء وخبراء الصحة ينصحون عادة بأخذ القدر الكافي من النوم والراحة خلال ساعات الليل بمتوسط من 7 إلى 8 ساعات..، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين كالشاي والقهوة قبل النوم حتى لا تسبب الأرق.

