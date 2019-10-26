شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عدد من الحوثيين أثناء محاولتهم التسلل فى جبهة حام بالجوف اليمنية والان مع التفاصيل

لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل فى جبهة حام بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكرى - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، الجمعة - إن مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش فى تبة "قعيطة"، بمديرية المتون. وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

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