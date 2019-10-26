شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع «قاضي الجني» و2 من رفاقه السجن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)علمت "الخليج 365" من مصادرها أنه تم إيداع «قاضي الجني» واثنين من المتهمين، السجن العام في المدينة المنورة، بعد صدور حكم المحكمة الجزائية أمس الأول (الخميس)، بسجنهم لمدة تتراوح من عام إلى 20 عاماً.
وأكدت المصادر أنه تم تنفيذ الحكم مباشرةً، إذ أحيل القاضي ومرافقاه إلى السجن لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم والبالغ مدده 60 عاماً؛ بواقع 20 عاما لكل منهم، وتم إيداع المتهمين (القاضي السابق ورفيقيه) السجن العام.
وواجه المتهمون في القضية؛ بينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومسؤول بوزارة النقل، اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراضٍ وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل أعمال و«قاضي الجني»، الذي زعم أن جنياً تلبّسه، وورّطه في القضية.
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