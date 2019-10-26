شكرا لقرائتكم خبر عن «الحملة الأمنية»: ضبط 4 ملايين مخالف للأنظمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة، حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، 4068322 مخالفاً، منهم 3179181 مخالفاً لنظام الإقامة، و625663 مخالفاً لنظام العمل، و263478 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبيَّن تقرير الحملات، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 70478 شخصاً، 44% منهم يمنيون، و53% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2854 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4630 شخصاً. وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1644 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1618 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 26 سعودياً.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16281 وافداً مخالفاً، منهم 14035 رجُلاً، و2246 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 562898 مخالفاً، وإحالة 516564 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 682433 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1014220 مخالفاً.