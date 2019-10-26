شكرا لقرائتكم خبر عن مكة:«الشؤون الإسلامية» تناقش آلية تنفيذ البرامج الدعوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) ناقش مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، آلية تنفيذ البرامج الدعوية، وتعزيز الأمن الفكري والمعنوي. ناقش مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، آلية تنفيذ البرامج الدعوية، وتعزيز الأمن الفكري والمعنوي. جاء ذلك خلال لقائه أمس، مديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، بحضور رؤساء وأعضاء المجالس والمديرين التنفيذيين، إذ بحث اللقاء سبل التواصل بين المكاتب التعاونية وإدارة الدعوة والإرشاد للرقي بعمل الدعوة إلى الله تعالى بالمنطقة وفق منهج وسطي معتدل، إلى جانب تقديم مديري المكاتب التعاونية عدداً من المقترحات لتطوير عمل الدعوة بالمنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة:«الشؤون الإسلامية» تناقش آلية تنفيذ البرامج الدعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.