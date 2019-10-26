شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب يطلع على تحليل الأدلة الرقمية بمركز الطب الشرعي في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيئول)

زار النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس (الجمعة) المركز الوطني للطب الشرعي في سيئول، ضمن برنامج زيارته لجمهورية كوريا الجنوبية. وأطلع مدير المركز لي دو بونق النائب العام والوفد المرافق على الأنظمة والبرامج المستخدمة في ضبط وتحليل الأدلة الرقمية في قسم التحقيقات الرقمية وقسم التحقيق في الجرائم المعلوماتية.

ويهتم المركز، الذي يقيم شراكات مع 24 منظمة وطنية ودولية من أجل تحقيق مستوى عال من الدقة والجودة، بحماية وسلامة الممتلكات وحقوق الإنسان من خلال التحليل الدقيق للأدلة الجنائية، حيث تم تطوير نظام البحث العلمي في المركز لمكافحة الجرائم وتحديد الحقيقة، من خلال جمع البيانات والأدلة المستخرجة، ثم تحليل الأدلة الرقمية.

وكان النائب العام التقى قبل ذلك نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في مقر النيابة العليا في سيئول، وناقش معه سبل التعاون المستقبلية في مجال الجوانب النيابية والعدلية، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب بين السعودية وكوريا الجنوبية.

وتأتي الزيارة لتؤكد كذلك البعد التاريخي للعلاقة السعودية الكورية، وسعي البلدين لتطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أنها تتسق مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة في جميع الجوانب ومن بينها النيابية والعدلية.