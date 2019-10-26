شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السويسري يزور المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يبدأ الرئيس السويسري أولي ماورر، زيارة إلى منطقة الخليج العربي اليوم (السبت)، وتستمر حتى الثلاثاء القادم، يرافقه وفد اقتصادي ومالي رفيع المستوى. وقالت وزارة المالية السويسرية، في بيان لها أمس (الجمعة)، إن الزيارة تشمل المملكة والإمارات، بهدف تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع أهم دولتين بالنسبة لسويسرا.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات الرسمية التوترات في المنطقة، ومساعي سويسرا الحميدة، وقضايا أخرى أثيرت خلال الحوار السياسي الذي دار بين بيرن والرياض في يوليو الماضي.

وكانت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الخارجية باسكال بايريسفيل، زارت المملكة في يوليو الماضي لإجراء مشاورات سياسية مع مسؤولين سعوديين.