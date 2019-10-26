شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير الأول الموريتاني يستقبل وفد الشورى السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نواكشوط)

استقبل الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، في مكتبه بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الأول (الخميس)، وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية - الموريتانية عساف أبو اثنين، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وفي مستهل الاستقبال رحب الوزير الأول بالوفد، مشيداً بالعلاقات التي تجمع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشقيقتها المملكة العربية السعودية.

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من جانبه، أعرب عساف أبو اثنين عن شكره وتقديره لجمهورية موريتانيا قيادة وشعباً على ما وجده من حسن استقبال، متمنياً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادة رئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني.

وأكد أبو اثنين أن المملكة تقدر عالياً الدور الكبير الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في التعاون الثنائي مع المملكة.

وأوضح أن زيارة وفد مجلس الشورى لجمهورية موريتانيا تأتي في إطار تنمية الصداقة بين مجلس الشورى بالمملكة والجمعية الوطنية الموريتانية.